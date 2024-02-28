Котков Никита Осипов
Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
- ФИО
- Котков Никита Осипов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2266
- Сословие
- госуд. крестьянин
- Год ревизии
- 1812
- Двор / Семья
- 4
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 22
- Возраст по текущей РС
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1774
- Губерния
- Тобольская губерния
- Уезд
- Курганский уезд
- Место
- д. Бачагова
- Место события
- д. Бачагова, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
- Архивный код
- ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 82об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 4
01 | Котков Осип Иванов: 50 / 66 | госуд. крестьянин - глава
02 | Котков Афонасий: 41 / 57 | госуд. крестьянин - племянник главы [1]
03 | Котков Данило Афонасьев: 6 / 22 | госуд. крестьянин - сын Афонасия [2]
04 | Котков Дмитрий Осипов: 25 / 41 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
05 | Котков Никита Осипов: 22 / 38 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
06 | Котков Иван Дмитриев: 5 / 21 | госуд. крестьянин - сын Дмитрия [4]
07 | Котков Иван Дмитриев: 3 / 19 | госуд. крестьянин - сын Дмитрия [4]
08 | Котков Сергей Дмитриев: 5ти месяцов / - | госуд. крестьянин - сын Дмитрия [4]
09 | Котков Федор Дмитриев: - / 11 | госуд. крестьянин - сын Дмитрия [4]
10 | Котков Семен Дмитриев: - / 7 | госуд. крестьянин - сын Дмитрия [4]
11 | Котков Фаддей Иванов: - / 4 | госуд. крестьянин - сын Ивана [6]
12 | Котков Савва Иванов: - / 1 | госуд. крестьянин - сын Ивана [6]
13 | Котков Василий Никитин: - / 7 | госуд. крестьянин - сын Никиты Осипова [5]
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- Источник
- Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
- Дата рождения
- Вычислено 1774 ст.
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