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Котков Никита Осипов

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Котков Никита Осипов
Пол
муж
Номер записи
2266
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
22
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Бачагова
Место события
д. Бачагова, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 82об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 4
01 | Котков Осип Иванов: 50 / 66 | госуд. крестьянин - глава
02 | Котков Афонасий: 41 / 57 | госуд. крестьянин - племянник главы [1]
03 | Котков Данило Афонасьев: 6 / 22 | госуд. крестьянин - сын Афонасия [2]
04 | Котков Дмитрий Осипов: 25 / 41 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
05 | Котков Никита Осипов: 22 / 38 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
06 | Котков Иван Дмитриев: 5 / 21 | госуд. крестьянин - сын Дмитрия [4]
07 | Котков Иван Дмитриев: 3 / 19 | госуд. крестьянин - сын Дмитрия [4]
08 | Котков Сергей Дмитриев: 5ти месяцов / - | госуд. крестьянин - сын Дмитрия [4]
09 | Котков Федор Дмитриев: - / 11 | госуд. крестьянин - сын Дмитрия [4]
10 | Котков Семен Дмитриев: - / 7 | госуд. крестьянин - сын Дмитрия [4]
11 | Котков Фаддей Иванов: - / 4 | госуд. крестьянин - сын Ивана [6]
12 | Котков Савва Иванов: - / 1 | госуд. крестьянин - сын Ивана [6]
13 | Котков Василий Никитин: - / 7 | госуд. крестьянин - сын Никиты Осипова [5]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1774 ст.

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