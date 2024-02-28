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Бачагов Александр Никонов

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Бачагов Александр Никонов
Пол
муж
Номер записи
2255
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
сын Никона, брата главы [2]
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1785
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Бачагова
Место события
д. Бачагова, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 82об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 3
01 | Бачагов Матвей: 45 / 61 | госуд. крестьянин - глава
02 | Бачагов Никон: 44 / 60 | госуд. крестьянин - брат главы [1]
03 | Бачагов Данило: 32 / 48 | госуд. крестьянин - брат главы [1]
04 | Бачагов Лукиан Матвеев: 28 / - | госуд. крестьянин - сын главы [1]
05 | Бачагов Егор Матвеев: 11 / 27 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
06 | Бачагов Семен Лукианов: 9 / 25 | госуд. крестьянин - сын Лукиана [4]
07 | Бачагов Протас Лукианов: 3х месяцов / - | госуд. крестьянин - сын Лукиана [4]
08 | Бачагов Павел Егоров: - / 7 | госуд. крестьянин - сын Егора [5]
09 | Бачагов Федор Семенов: - / 4 | госуд. крестьянин - сын Семена Ларионова
10 | Бачагов Александр Никонов: 11 / 27 | госуд. крестьянин - сын Никона, брата главы [2]
11 | Бачагов Ефим Александров: - / 7 | госуд. крестьянин - сын Александра [10]
12 | Бачагов Егор Александров: - / 4 | госуд. крестьянин - сын Александра [10]
13 | Бачагов Козьма Александров: - / 0,5 | госуд. крестьянин - сын Александра [10]
14 | Бачагов Андрей Данилов: 12 / 28 | госуд. крестьянин - сын Данило, брата главы [3]
15 | Бачагов Василий Данилов: 11 / - | госуд. крестьянин - сын Данило, брата главы [3]
16 | Бачагов Алексей Данилов: 1 / 17 | госуд. крестьянин - сын Данило, брата главы [3]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1785 ст.

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