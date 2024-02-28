Бачагов Протас Лукианов
Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
- ФИО
- Бачагов Протас Лукианов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2252
- Сословие
- госуд. крестьянин
- Год ревизии
- 1812
- Двор / Семья
- 3
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Лукиана [4]
- Возраст по прошлой РС
- 3х месяцов
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1797
- Год рождения вычисленный
- 1795
- Год смерти
- 1797
- Губерния
- Тобольская губерния
- Уезд
- Курганский уезд
- Место
- д. Бачагова
- Место события
- д. Бачагова, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
- Архивный код
- ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 82
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 3
01 | Бачагов Матвей: 45 / 61 | госуд. крестьянин - глава
02 | Бачагов Никон: 44 / 60 | госуд. крестьянин - брат главы [1]
03 | Бачагов Данило: 32 / 48 | госуд. крестьянин - брат главы [1]
04 | Бачагов Лукиан Матвеев: 28 / - | госуд. крестьянин - сын главы [1]
05 | Бачагов Егор Матвеев: 11 / 27 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
06 | Бачагов Семен Лукианов: 9 / 25 | госуд. крестьянин - сын Лукиана [4]
07 | Бачагов Протас Лукианов: 3х месяцов / - | госуд. крестьянин - сын Лукиана [4]
08 | Бачагов Павел Егоров: - / 7 | госуд. крестьянин - сын Егора [5]
09 | Бачагов Федор Семенов: - / 4 | госуд. крестьянин - сын Семена Ларионова
10 | Бачагов Александр Никонов: 11 / 27 | госуд. крестьянин - сын Никона, брата главы [2]
11 | Бачагов Ефим Александров: - / 7 | госуд. крестьянин - сын Александра [10]
12 | Бачагов Егор Александров: - / 4 | госуд. крестьянин - сын Александра [10]
13 | Бачагов Козьма Александров: - / 0,5 | госуд. крестьянин - сын Александра [10]
14 | Бачагов Андрей Данилов: 12 / 28 | госуд. крестьянин - сын Данило, брата главы [3]
15 | Бачагов Василий Данилов: 11 / - | госуд. крестьянин - сын Данило, брата главы [3]
16 | Бачагов Алексей Данилов: 1 / 17 | госуд. крестьянин - сын Данило, брата главы [3]
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- Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
- Дата рождения
- Вычислено 1795 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1797 ст.
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