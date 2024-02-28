Быков Яков Федотов
Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
- ФИО
- Быков Яков Федотов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2242
- Сословие
- госуд. крестьянин
- Год ревизии
- 1812
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1798
- Губерния
- Тобольская губерния
- Уезд
- Курганский уезд
- Место
- д. Бачагова
- Место события
- д. Бачагова, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
- Архивный код
- ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 82
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 2
01 | Быков Федот: 23 / 39 | госуд. крестьянин - глава
02 | Быков Афонасий: 14 / 30 | госуд. крестьянин - брат главы [1]
03 | Быков Корнило Федотов: - / 15 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Быков Яков Федотов: - / 14 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
05 | Быков Федор Федотов: - / 12 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
06 | Быков Емельян Федотов: - / 8 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
07 | Быков Данило Федотов: - / 1 месяц | госуд. крестьянин - сын главы [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
- Дата рождения
- Вычислено 1798 ст.
- Место рождения
- д. Бачагова, Курганский уезд, Тобольская губерния
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