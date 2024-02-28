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Быков Афонасий

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Быков Афонасий
Пол
муж
Номер записи
2240
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
брат главы [1]
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1782
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Бачагова
Место события
д. Бачагова, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 82
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 2
01 | Быков Федот: 23 / 39 | госуд. крестьянин - глава
02 | Быков Афонасий: 14 / 30 | госуд. крестьянин - брат главы [1]
03 | Быков Корнило Федотов: - / 15 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Быков Яков Федотов: - / 14 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
05 | Быков Федор Федотов: - / 12 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
06 | Быков Емельян Федотов: - / 8 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
07 | Быков Данило Федотов: - / 1 месяц | госуд. крестьянин - сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1782 ст.

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