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Быков Матвей

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Быков Матвей
Пол
муж
Номер записи
2238
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
27
Причина выбытия
умер
Год убытия
1797
Год рождения вычисленный
1768
Год смерти
1797
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Бачагова
Место события
д. Бачагова, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 82
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 1
01 | Быков Матвей: 27 / - | госуд. крестьянин - глава
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1768 ст.
Дата смерти
Вычислено 1797 ст.

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