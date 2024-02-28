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Новопашенной Никита Иванов

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Новопашенной Никита Иванов
Пол
муж
Номер записи
2234
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по текущей РС
19
Куда убыл
д. Едунова, Моршихинская волость, Курганский уезд, Тобольская губерния
Причина выбытия
переселился самовольно
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Волчья
Место события
д. Волчья, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 81об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 11
01 | Новопашенной Иван Дмитриев: - / 53 | госуд. крестьянин - глава
02 | Новопашенной Михайло Иванов: - / 23 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Новопашенной Никита Иванов: - / 19 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Новопашенной Яков Иванов: - / 10 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
05 | Новопашенной Трофим Иванов: - / 6 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
06 | Новопашенной Степан Михайлов: - / 0,5 | госуд. крестьянин - сын Михайло [2]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1793 ст.

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