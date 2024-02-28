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Зубарев Никифор Федоров

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Зубарев Никифор Федоров
Пол
муж
Номер записи
2227
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы [1]
Откуда прибыл
Мостовская волость, Курганский уезд, Тобольская губерния
Причина поступления
причислен по приказу крошинского частного комисара
Год поступления
1812
Возраст по текущей РС
29
Год рождения вычисленный
1783
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Волчья
Место события
д. Волчья, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 81
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 8
01 | Зубарев Федор Степанов: - / 47 | госуд. крестьянин - глава
02 | Зубарев Никифор Федоров: - / 29 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Зубарев Афонасий Федоров: - / 23 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Зубарев Иван Никифоров: - / 7 | госуд. крестьянин - сын Никифора [2]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1783 ст.

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