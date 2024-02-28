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Зубарев Федор Степанов

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Зубарев Федор Степанов
Пол
муж
Номер записи
2226
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
Мостовская волость, Курганский уезд, Тобольская губерния
Год поступления
1812
Возраст по текущей РС
47
Год рождения вычисленный
1765
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Волчья
Место события
д. Волчья, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 81
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 8
01 | Зубарев Федор Степанов: - / 47 | госуд. крестьянин - глава
02 | Зубарев Никифор Федоров: - / 29 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Зубарев Афонасий Федоров: - / 23 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Зубарев Иван Никифоров: - / 7 | госуд. крестьянин - сын Никифора [2]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1765 ст.

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