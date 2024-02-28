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Потанин Степан Михайлов

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Потанин Степан Михайлов
Пол
муж
Номер записи
2224
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Михайло [2]
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Волчья
Место события
д. Волчья, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 81
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 7
01 | Потанин Никифор: 38 / 54 | госуд. крестьянин - глава
02 | Потанин Михайло Никифоров: 8 / 24 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Потанин Трофим Никифоров: 6 / 22 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Потанин Александр Никифоров: 5 / 21 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
05 | Потанин Степан Михайлов: - / 3 | госуд. крестьянин - сын Михайло [2]
06 | Потанин Иван Михайлов: - / 1 | госуд. крестьянин - сын Михайло [2]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1809 ст.
Место рождения
д. Волчья, Курганский уезд, Тобольская губерния

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