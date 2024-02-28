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Потанин Петр Перфильев

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Потанин Петр Перфильев
Пол
муж
Номер записи
2216
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Волчья
Место события
д. Волчья, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 81
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 6
01 | Потанин Перфилей Дмитриев: 40 / - | госуд. крестьянин - глава
02 | Потанин Петр Перфильев: 26 / 42 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Потанин Иван Перфильев: 5 / - | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Потанин Иван Петров: - / 5 | госуд. крестьянин - сын Петра [2]
05 | Потанин Василий Петров: - / 1й недели | госуд. крестьянин - сын Петра [2]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1770 ст.

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