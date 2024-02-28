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Снигирев Папило Степанов

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Снигирев Папило Степанов
Пол
муж
Номер записи
2214
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
внук главы [1]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1808
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Волчья
Место события
д. Волчья, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 80об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 5
01 | Губин Иван Данилов: 57 / 73 | госуд. крестьянин - глава
02 | Губин Григорий Иванов: 27 / 43 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Губин Максим Иванов: 12 / - | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Губин Степан Григорьев: 5 / 21 | госуд. крестьянин - сын Григория [2]
05 | Губин Силиверст Степанов: - / 1 | госуд. крестьянин - сын Степана [4]
06 | Губин Ефтропий Степанов: - / 1й недели | госуд. крестьянин - сын Степана [4]
07 | Снигирев Папило Степанов: - / 4 | госуд. крестьянин - внук главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1808 ст.
Место рождения
д. Волчья, Курганский уезд, Тобольская губерния

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