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Андриянов Иван Михайлов

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Андриянов Иван Михайлов
Пол
муж
Номер записи
2205
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1808
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Волчья
Место события
д. Волчья, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 80об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 4
01 | Андриянов Михайло Иванов: 31 / 47 | госуд. крестьянин - глава
02 | Андриянов Тимофей Михайлов: 3 / 19 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Андриянов Иван Михайлов: - / 12 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Андриянов Петр Михайлов: - / 9 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
05 | Андриянов Иван Михайлов: - / 4 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
06 | Ситников Семен: - / 10 | госуд. крестьянин - пасынок Михайло [1]
07 | Ситников Максим: - / 8 | госуд. крестьянин - пасынок Михайло [1]
Комментарий наборщика
Андриянов Иван Михайлов младший
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1808 ст.
Место рождения
д. Волчья, Курганский уезд, Тобольская губерния

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