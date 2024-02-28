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Андриянов Михайло Иванов

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Андриянов Михайло Иванов
Пол
муж
Номер записи
2201
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
31
Возраст по текущей РС
47
Год рождения вычисленный
1765
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Волчья
Место события
д. Волчья, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 80об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 4
01 | Андриянов Михайло Иванов: 31 / 47 | госуд. крестьянин - глава
02 | Андриянов Тимофей Михайлов: 3 / 19 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Андриянов Иван Михайлов: - / 12 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Андриянов Петр Михайлов: - / 9 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
05 | Андриянов Иван Михайлов: - / 4 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
06 | Ситников Семен: - / 10 | госуд. крестьянин - пасынок Михайло [1]
07 | Ситников Максим: - / 8 | госуд. крестьянин - пасынок Михайло [1]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1765 ст.

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