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Шелепов Осип Ермолаев

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Шелепов Осип Ермолаев
Пол
муж
Номер записи
2198
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Ермолая [2]
Возраст по прошлой РС
1
Причина выбытия
умер
Год убытия
1796
Год рождения вычисленный
1794
Год смерти
1796
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Волчья
Место события
д. Волчья, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 80об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 3
01 | Шелепов Максим Афонасьев: 57 / 73 | госуд. крестьянин - глава
02 | Шелепов Ермолай Максимов: 20 / 36 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Шелепов Осип Ермолаев: 1 / - | госуд. крестьянин - сын Ермолая [2]
04 | Шелепов Степан Ермолаев: - / 14 | госуд. крестьянин - сын Ермолая [2]
05 | Шелепов Ефим Ермолаев: - / 10 | госуд. крестьянин - сын Ермолая [2]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1794 ст.
Дата смерти
Вычислено 1796 ст.

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