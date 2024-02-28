Лопарев Максим Николаев
Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
- ФИО
- Лопарев Максим Николаев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2187
- Сословие
- госуд. крестьянин
- Год ревизии
- 1812
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Николая [2]
- Возраст по текущей РС
- 0,5
- Год рождения вычисленный
- 1811
- Губерния
- Тобольская губерния
- Уезд
- Курганский уезд
- Место
- д. Волчья
- Место события
- д. Волчья, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
- Архивный код
- ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 80
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 1
01 | Лопарев Борис Афонасьев: 69 / - | госуд. крестьянин - глава
02 | Лопарев Николай: 26 / 42 | госуд. крестьянин - внук главы [1]
03 | Лопарев Илья Николаев: - / 12 | госуд. крестьянин - сын Николая [2]
04 | Лопарев Алексей Николаев: - / 9 | госуд. крестьянин - сын Николая [2]
05 | Лопарев Максим Николаев: - / 0,5 | госуд. крестьянин - сын Николая [2]
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- Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
- Дата рождения
- Вычислено 1811 ст.
- Место рождения
- д. Волчья, Курганский уезд, Тобольская губерния
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