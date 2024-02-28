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Лопарев Илья Николаев

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Лопарев Илья Николаев
Пол
муж
Номер записи
2185
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Николая [2]
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Волчья
Место события
д. Волчья, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 80
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 1
01 | Лопарев Борис Афонасьев: 69 / - | госуд. крестьянин - глава
02 | Лопарев Николай: 26 / 42 | госуд. крестьянин - внук главы [1]
03 | Лопарев Илья Николаев: - / 12 | госуд. крестьянин - сын Николая [2]
04 | Лопарев Алексей Николаев: - / 9 | госуд. крестьянин - сын Николая [2]
05 | Лопарев Максим Николаев: - / 0,5 | госуд. крестьянин - сын Николая [2]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1800 ст.
Место рождения
д. Волчья, Курганский уезд, Тобольская губерния

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