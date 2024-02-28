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Шелыгин Яков

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Шелыгин Яков
Пол
муж
Номер записи
2182
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
д. Пещаная, Утечья волость, Курганский уезд, Тобольская губерния
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1787
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Полойская
Место события
д. Полойская, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 79об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 25
01 | Шелыгин Яков: - / 25 | госуд. крестьянин - глава
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1787 ст.

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