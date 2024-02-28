Рыбин Ефим Сосипатров
Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
- ФИО
- Рыбин Ефим Сосипатров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2180
- Сословие
- госуд. крестьянин
- Год ревизии
- 1812
- Двор / Семья
- 23
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Сосипатра [2]
- Возраст по текущей РС
- 1го месяцу
- Год рождения вычисленный
- 1812
- Губерния
- Тобольская губерния
- Уезд
- Курганский уезд
- Место
- д. Полойская
- Место события
- д. Полойская, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
- Архивный код
- ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 79об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 23
01 | Рыбин Максим: - / 25 | госуд. крестьянин - глава
02 | Рыбин Сосипатр: - / 23 | госуд. крестьянин - брат главы [1]
03 | Рыбин Федор Сосипатров: - / 4 | госуд. крестьянин - сын Сосипатра [2]
04 | Рыбин Андрей Сосипатров: - / 2 | госуд. крестьянин - сын Сосипатра [2]
05 | Рыбин Ефим Сосипатров: - / 1го месяцу | госуд. крестьянин - сын Сосипатра [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
- Дата рождения
- Вычислено 1812 ст.
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