Рыбин Андрей Сосипатров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбин Андрей Сосипатров

Рыбин Андрей Сосипатров

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Рыбин Андрей Сосипатров
Пол
муж
Номер записи
2179
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Сосипатра [2]
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Полойская
Место события
д. Полойская, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 79об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 23
01 | Рыбин Максим: - / 25 | госуд. крестьянин - глава
02 | Рыбин Сосипатр: - / 23 | госуд. крестьянин - брат главы [1]
03 | Рыбин Федор Сосипатров: - / 4 | госуд. крестьянин - сын Сосипатра [2]
04 | Рыбин Андрей Сосипатров: - / 2 | госуд. крестьянин - сын Сосипатра [2]
05 | Рыбин Ефим Сосипатров: - / 1го месяцу | госуд. крестьянин - сын Сосипатра [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1810 ст.
Место рождения
д. Полойская, Курганский уезд, Тобольская губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close