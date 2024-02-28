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Рыбин Сосипатр

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Рыбин Сосипатр
Пол
муж
Номер записи
2177
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
брат главы [1]
Откуда прибыл
д. Дубровная, Утечья волость, Курганский уезд, Тобольская губерния
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Полойская
Место события
д. Полойская, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 79об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 23
01 | Рыбин Максим: - / 25 | госуд. крестьянин - глава
02 | Рыбин Сосипатр: - / 23 | госуд. крестьянин - брат главы [1]
03 | Рыбин Федор Сосипатров: - / 4 | госуд. крестьянин - сын Сосипатра [2]
04 | Рыбин Андрей Сосипатров: - / 2 | госуд. крестьянин - сын Сосипатра [2]
05 | Рыбин Ефим Сосипатров: - / 1го месяцу | госуд. крестьянин - сын Сосипатра [2]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1789 ст.

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