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Киряков Василий Михайлов

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Киряков Василий Михайлов
Пол
муж
Номер записи
2165
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы
Откуда прибыл
Омутнинская волость, Ялуторовский уезд, Тобольская губерния
Год поступления
1806
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1806
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Полойская
Место события
д. Полойская, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 79
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 19
01 | Киряков Михайло: - / - | госуд. крестьянин - глава
02 | Киряков Василий Михайлов: - / - | госуд. крестьянин - сын главы
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Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной

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