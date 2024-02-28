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Киряков Михайло

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Киряков Михайло
Пол
муж
Номер записи
2164
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
Омутнинская волость, Ялуторовский уезд, Тобольская губерния
Год поступления
1806
Причина выбытия
умер
Год убытия
1806
Год смерти
1806
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Полойская
Место события
д. Полойская, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 79
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 19
01 | Киряков Михайло: - / - | госуд. крестьянин - глава
02 | Киряков Василий Михайлов: - / - | госуд. крестьянин - сын главы
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата смерти
Вычислено 1806 ст.

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