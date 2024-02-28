Петров Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Иван Иванов

Петров Иван Иванов

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Петров Иван Иванов
Пол
муж
Номер записи
2159
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Полойская
Место события
д. Полойская, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 78об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 16
01 | Петров Иван: 47 / 63 | госуд. крестьянин - глава
02 | Петров Петр Иванов: 7 / 23 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Петров Иван Иванов: 2 / 18 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Петров Степан Иванов: - / 15 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
05 | Петров Кирило Петров: - / 2х недель | госуд. крестьянин - сын Петра [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1794 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close