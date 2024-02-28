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Петров Иван

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Петров Иван
Пол
муж
Номер записи
2157
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
47
Возраст по текущей РС
63
Год рождения вычисленный
1749
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Полойская
Место события
д. Полойская, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 78об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 16
01 | Петров Иван: 47 / 63 | госуд. крестьянин - глава
02 | Петров Петр Иванов: 7 / 23 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Петров Иван Иванов: 2 / 18 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Петров Степан Иванов: - / 15 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
05 | Петров Кирило Петров: - / 2х недель | госуд. крестьянин - сын Петра [2]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1749 ст.

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