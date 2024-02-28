Коркин Матвей Егоров
Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
- ФИО
- Коркин Матвей Егоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2156
- Сословие
- госуд. крестьянин
- Год ревизии
- 1812
- Двор / Семья
- 15
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Егора [3]
- Возраст по прошлой РС
- 5
- Куда убыл
- д. Макушина, Моршихинская волость, Курганский уезд, Тобольская губерния
- Причина выбытия
- переселился вообще с отцом
- Год убытия
- 1812
- Год рождения вычисленный
- 1790
- Губерния
- Тобольская губерния
- Уезд
- Курганский уезд
- Место
- д. Полойская
- Место события
- д. Полойская, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
- Архивный код
- ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 78об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 15
01 | Коркин Митрофан Матвеев: 76 / - | госуд. крестьянин - глава
02 | Коркин Дмитрий Митрофанов: 54 / - | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Коркин Егор Митрофанов: 45 / - | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Коркин Никита Дмитриев: 8 / - | госуд. крестьянин - сын Дмитрия [2]
05 | Коркин Василий Дмитриев: 6 / - | госуд. крестьянин - сын Дмитрия [2]
06 | Коркин Василий Дмитриев: 4 / - | госуд. крестьянин - сын Дмитрия [2]
07 | Коркин Матвей Егоров: 5 / - | госуд. крестьянин - сын Егора [3]
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- Источник
- Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
- Дата рождения
- Вычислено 1790 ст.
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