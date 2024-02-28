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Коркин Василий Дмитриев

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Коркин Василий Дмитриев
Пол
муж
Номер записи
2155
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Дмитрия [2]
Возраст по прошлой РС
4
Куда убыл
д. Макушина, Моршихинская волость, Курганский уезд, Тобольская губерния
Причина выбытия
переселился вообще с отцом
Год убытия
1812
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Полойская
Место события
д. Полойская, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 78об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 15
01 | Коркин Митрофан Матвеев: 76 / - | госуд. крестьянин - глава
02 | Коркин Дмитрий Митрофанов: 54 / - | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Коркин Егор Митрофанов: 45 / - | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Коркин Никита Дмитриев: 8 / - | госуд. крестьянин - сын Дмитрия [2]
05 | Коркин Василий Дмитриев: 6 / - | госуд. крестьянин - сын Дмитрия [2]
06 | Коркин Василий Дмитриев: 4 / - | госуд. крестьянин - сын Дмитрия [2]
07 | Коркин Матвей Егоров: 5 / - | госуд. крестьянин - сын Егора [3]
Комментарий наборщика
Коркин Василий Дмитриев младший
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1791 ст.

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