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Коркин Митрофан Матвеев

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Коркин Митрофан Матвеев
Пол
муж
Номер записи
2150
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
76
Причина выбытия
умер
Год убытия
1801
Год рождения вычисленный
1719
Год смерти
1801
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Полойская
Место события
д. Полойская, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 78об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 15
01 | Коркин Митрофан Матвеев: 76 / - | госуд. крестьянин - глава
02 | Коркин Дмитрий Митрофанов: 54 / - | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Коркин Егор Митрофанов: 45 / - | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Коркин Никита Дмитриев: 8 / - | госуд. крестьянин - сын Дмитрия [2]
05 | Коркин Василий Дмитриев: 6 / - | госуд. крестьянин - сын Дмитрия [2]
06 | Коркин Василий Дмитриев: 4 / - | госуд. крестьянин - сын Дмитрия [2]
07 | Коркин Матвей Егоров: 5 / - | госуд. крестьянин - сын Егора [3]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1719 ст.
Дата смерти
Вычислено 1801 ст.

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