Кошелев Иван Степанов
Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
- ФИО
- Кошелев Иван Степанов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2148
- Сословие
- госуд. крестьянин
- Год ревизии
- 1812
- Двор / Семья
- 14
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 2
- Куда убыл
- д. Лопарева, Утечья волость, Курганский уезд, Тобольская губерния
- Причина выбытия
- самовольно переселился
- Год рождения вычисленный
- 1793
- Губерния
- Тобольская губерния
- Уезд
- Курганский уезд
- Место
- д. Полойская
- Место события
- д. Полойская, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
- Архивный код
- ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 78
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 14
01 | Кошелев Степан Васильев: 24 / - | госуд. крестьянин - глава
02 | Кошелев Иван Степанов: 2 / - | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Кошелев Евдоким Степанов: 1 / - | госуд. крестьянин - сын главы [1]
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- Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
- Дата рождения
- Вычислено 1793 ст.
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