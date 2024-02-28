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Кошелев Степан Васильев

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Кошелев Степан Васильев
Пол
муж
Номер записи
2147
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
24
Куда убыл
д. Лопарева, Утечья волость, Курганский уезд, Тобольская губерния
Причина выбытия
самовольно переселился
Год рождения вычисленный
1771
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Полойская
Место события
д. Полойская, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 78
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 14
01 | Кошелев Степан Васильев: 24 / - | госуд. крестьянин - глава
02 | Кошелев Иван Степанов: 2 / - | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Кошелев Евдоким Степанов: 1 / - | госуд. крестьянин - сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1771 ст.

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