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Балашов Гаврило Федоров

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Балашов Гаврило Федоров
Пол
муж
Номер записи
2142
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
27
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Полойская
Место события
д. Полойская, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 78
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 13
01 | Балашов Гаврило Федоров: 27 / 43 | госуд. крестьянин - глава
02 | Балашов Иван Гаврилов: 11 / 27 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Балашов Егор Гаврилов: 2 / 18 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Балашов Иван Иванов: - / 5 | госуд. крестьянин - сын Ивана [2]
05 | Балашов Никифор Егоров: - / 1 | госуд. крестьянин - сын Егора [3]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1769 ст.

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