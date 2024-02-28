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Иванов Федор Гаврилов

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Иванов Федор Гаврилов
Пол
муж
Номер записи
2140
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по текущей РС
11
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Полойская
Место события
д. Полойская, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 78
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 12
01 | Иванов Гаврило: 45 / 61 | госуд. крестьянин - глава
02 | Иванов Иван Гаврилов: 2 / - | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Иванов Федор Гаврилов: - / 11 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Иванов Игнатий Гаврилов: - / 10 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1801 ст.
Место рождения
д. Полойская, Курганский уезд, Тобольская губерния

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