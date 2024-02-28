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Иванов Иван Гаврилов

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Иванов Иван Гаврилов
Пол
муж
Номер записи
2139
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
2
Причина выбытия
умер
Год убытия
1796
Год рождения вычисленный
1793
Год смерти
1796
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Полойская
Место события
д. Полойская, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 78
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 12
01 | Иванов Гаврило: 45 / 61 | госуд. крестьянин - глава
02 | Иванов Иван Гаврилов: 2 / - | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Иванов Федор Гаврилов: - / 11 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Иванов Игнатий Гаврилов: - / 10 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1793 ст.
Дата смерти
Вычислено 1796 ст.

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