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Кубасов Лаврентий Агапитов

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Кубасов Лаврентий Агапитов
Пол
муж
Номер записи
2132
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1788
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Полойская
Место события
д. Полойская, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 77об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 11
01 | Кубасов Агапит: 33 / 49 | госуд. крестьянин - глава
02 | Кубасов Яков: 26 / 42 | госуд. крестьянин - брат главы [1]
03 | Кубасов Василий Агапитов: 14 / 30 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Кубасов Кондратий Агапитов: 11 / 27 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
05 | Кубасов Лаврентий Агапитов: 8 / 24 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
06 | Чернаков Андрей Федоров: - / 5 | госуд. крестьянин - Агапитов приемыш [1]
07 | Кубасов Иван Яковлев: 2 / 18 | госуд. крестьянин - сын Якова [2]
08 | Кубасов Степан Яковлев: - / 15 | госуд. крестьянин - сын Якова [2]
09 | Кубасов Василий Яковлев: - / 11 | госуд. крестьянин - сын Якова [2]
10 | Кубасов Василий Яковлев: - / 9 | госуд. крестьянин - сын Якова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1788 ст.

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