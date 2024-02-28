Кубасов Василий Агапитов
Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
- ФИО
- Кубасов Василий Агапитов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2130
- Сословие
- госуд. крестьянин
- Год ревизии
- 1812
- Двор / Семья
- 11
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 14
- Возраст по текущей РС
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1782
- Губерния
- Тобольская губерния
- Уезд
- Курганский уезд
- Место
- д. Полойская
- Место события
- д. Полойская, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
- Архивный код
- ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 77об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 11
01 | Кубасов Агапит: 33 / 49 | госуд. крестьянин - глава
02 | Кубасов Яков: 26 / 42 | госуд. крестьянин - брат главы [1]
03 | Кубасов Василий Агапитов: 14 / 30 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Кубасов Кондратий Агапитов: 11 / 27 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
05 | Кубасов Лаврентий Агапитов: 8 / 24 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
06 | Чернаков Андрей Федоров: - / 5 | госуд. крестьянин - Агапитов приемыш [1]
07 | Кубасов Иван Яковлев: 2 / 18 | госуд. крестьянин - сын Якова [2]
08 | Кубасов Степан Яковлев: - / 15 | госуд. крестьянин - сын Якова [2]
09 | Кубасов Василий Яковлев: - / 11 | госуд. крестьянин - сын Якова [2]
10 | Кубасов Василий Яковлев: - / 9 | госуд. крестьянин - сын Якова [2]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
- Дата рождения
- Вычислено 1782 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.