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Кубасов Василий Агапитов

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Кубасов Василий Агапитов
Пол
муж
Номер записи
2130
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1782
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Полойская
Место события
д. Полойская, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 77об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 11
01 | Кубасов Агапит: 33 / 49 | госуд. крестьянин - глава
02 | Кубасов Яков: 26 / 42 | госуд. крестьянин - брат главы [1]
03 | Кубасов Василий Агапитов: 14 / 30 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Кубасов Кондратий Агапитов: 11 / 27 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
05 | Кубасов Лаврентий Агапитов: 8 / 24 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
06 | Чернаков Андрей Федоров: - / 5 | госуд. крестьянин - Агапитов приемыш [1]
07 | Кубасов Иван Яковлев: 2 / 18 | госуд. крестьянин - сын Якова [2]
08 | Кубасов Степан Яковлев: - / 15 | госуд. крестьянин - сын Якова [2]
09 | Кубасов Василий Яковлев: - / 11 | госуд. крестьянин - сын Якова [2]
10 | Кубасов Василий Яковлев: - / 9 | госуд. крестьянин - сын Якова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1782 ст.

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