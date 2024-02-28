Конищев Игнатий Алексеев
Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
- ФИО
- Конищев Игнатий Алексеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2125
- Сословие
- госуд. крестьянин
- Год ревизии
- 1812
- Двор / Семья
- 10
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- сын Алексея Иванова [3]
- Возраст по текущей РС
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1804
- Губерния
- Тобольская губерния
- Уезд
- Курганский уезд
- Место
- д. Полойская
- Место события
- д. Полойская, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
- Архивный код
- ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 77об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 10
01 | Конищев Иван: 58 / - | госуд. крестьянин - глава
02 | Конищев Михайло Иванов: 30 / 46 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Конищев Алексей Иванов: 23 / - | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Конищев Петр Михайлов: 10 / - | госуд. крестьянин - сын Михайло [2]
05 | Конищев Василий Михайлов: 7 / 23 | госуд. крестьянин - сын Михайло [2]
06 | Конищев Яков Михайлов: 2х недель / - | госуд. крестьянин - сын Михайло [2]
07 | Конищев Мирон Михайлов: - / 11 | госуд. крестьянин - сын Михайло [2]
08 | Конищев Иван Михайлов: - / 10 | госуд. крестьянин - сын Михайло [2]
09 | Конищев Егор Михайлов: - / 5 | госуд. крестьянин - сын Михайло [2]
10 | Конищев Петр Васильев: - / 1 месяц | госуд. крестьянин - сын Василия [5]
11 | Конищев Кондратий Алексеев: 4 / - | госуд. крестьянин - сын Алексея Иванова [3]
12 | Конищев Николай Алексеев: 2 / - | госуд. крестьянин - сын Алексея Иванова [3]
13 | Конищев Игнатий Алексеев: - / 8 | госуд. крестьянин - сын Алексея Иванова [3]
14 | Конищев Егор Алексеев: - / 3 | госуд. крестьянин - сын Алексея Иванова [3]
15 | Конищев Василий Алексеев: - / 2 | госуд. крестьянин - сын Алексея Иванова [3]
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- Источник
- Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
- Дата рождения
- Вычислено 1804 ст.
- Место рождения
- д. Полойская, Курганский уезд, Тобольская губерния
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