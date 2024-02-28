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Конищев Николай Алексеев

Из справочника
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губернии от 9 марта 1812 г.
ФИО
Конищев Николай Алексеев
Пол
муж
Номер записи
2124
Сословие
госуд. крестьянин
Год ревизии
1812
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
сын Алексея Иванова [3]
Возраст по прошлой РС
2
Причина выбытия
умер
Год убытия
1804
Год рождения вычисленный
1793
Год смерти
1804
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
д. Полойская
Место события
д. Полойская, Утечья волость (деревня причислена из Моршихинской после 5 ревизии), Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГАТО (Тобольск): ф.И154, оп.8, д.326, лист: 77об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о крестьянах Утечьей волости за 1812 год.
Номер двора / семьи: 10
01 | Конищев Иван: 58 / - | госуд. крестьянин - глава
02 | Конищев Михайло Иванов: 30 / 46 | госуд. крестьянин - сын главы [1]
03 | Конищев Алексей Иванов: 23 / - | госуд. крестьянин - сын главы [1]
04 | Конищев Петр Михайлов: 10 / - | госуд. крестьянин - сын Михайло [2]
05 | Конищев Василий Михайлов: 7 / 23 | госуд. крестьянин - сын Михайло [2]
06 | Конищев Яков Михайлов: 2х недель / - | госуд. крестьянин - сын Михайло [2]
07 | Конищев Мирон Михайлов: - / 11 | госуд. крестьянин - сын Михайло [2]
08 | Конищев Иван Михайлов: - / 10 | госуд. крестьянин - сын Михайло [2]
09 | Конищев Егор Михайлов: - / 5 | госуд. крестьянин - сын Михайло [2]
10 | Конищев Петр Васильев: - / 1 месяц | госуд. крестьянин - сын Василия [5]
11 | Конищев Кондратий Алексеев: 4 / - | госуд. крестьянин - сын Алексея Иванова [3]
12 | Конищев Николай Алексеев: 2 / - | госуд. крестьянин - сын Алексея Иванова [3]
13 | Конищев Игнатий Алексеев: - / 8 | госуд. крестьянин - сын Алексея Иванова [3]
14 | Конищев Егор Алексеев: - / 3 | госуд. крестьянин - сын Алексея Иванова [3]
15 | Конищев Василий Алексеев: - / 2 | госуд. крестьянин - сын Алексея Иванова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
Дата рождения
Вычислено 1793 ст.
Дата смерти
Вычислено 1804 ст.

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