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2 Прасковья Иванова

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
2 Прасковья Иванова
Пол
муж
Номер записи
900
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
55
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
дочь Ивана от 1-ой жены [1]
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1825
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 932
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 55
01 | Спиридон Савельев: 49 / 67 | помещ. крестьянин - глава
02 | Иван Спиридонов: 27 / 45 | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
03 | Дарья: - / 40 | помещ. крестьянин - 2-ая жена Ивана [1]
04 | 1 Василий Иванов: 6 / 24 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
05 | Домна: - / 22 | помещ. крестьянин - жена Василия [1]
06 | Зиновия Васильева: - / 1,6 | помещ. крестьянин - дочь 1-го Василия [1]
07 | Лаврентий Иванов: 0,6 / 18,6 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
08 | 2 Василий Иванов: вновь рожденные / 16 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
09 | 1 Прасковья Иванова: - / 14 | помещ. крестьянин - дочь Ивана от 1-ой жены [1]
10 | 3 Василий Иванов: вновь рожденные / 12 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
11 | 2 Прасковья Иванова: - / 9 | помещ. крестьянин - дочь Ивана от 1-ой жены [1]
12 | Григорий Спиридонов: 22 / 40 | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
13 | Марья: - / 37 | помещ. крестьянин - жена Григория [1]
14 | Тарас Спиридонов: 19 / - | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
15 | Терентий Спиридонов: 17 / - | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1825 ст.
Место рождения
д. Урсаево, Мензелинский, Оренбургская

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