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1 Прасковья Иванова

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
1 Прасковья Иванова
Пол
муж
Номер записи
898
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
55
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь Ивана от 1-ой жены [1]
Причина поступления
доставшиеся по раздельному акту в приданство от братьев господ Левашевых Мензелинского уезда в сельце Урсаево
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1820
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 932
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 55
01 | Спиридон Савельев: 49 / 67 | помещ. крестьянин - глава
02 | Иван Спиридонов: 27 / 45 | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
03 | Дарья: - / 40 | помещ. крестьянин - 2-ая жена Ивана [1]
04 | 1 Василий Иванов: 6 / 24 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
05 | Домна: - / 22 | помещ. крестьянин - жена Василия [1]
06 | Зиновия Васильева: - / 1,6 | помещ. крестьянин - дочь 1-го Василия [1]
07 | Лаврентий Иванов: 0,6 / 18,6 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
08 | 2 Василий Иванов: вновь рожденные / 16 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
09 | 1 Прасковья Иванова: - / 14 | помещ. крестьянин - дочь Ивана от 1-ой жены [1]
10 | 3 Василий Иванов: вновь рожденные / 12 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
11 | 2 Прасковья Иванова: - / 9 | помещ. крестьянин - дочь Ивана от 1-ой жены [1]
12 | Григорий Спиридонов: 22 / 40 | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
13 | Марья: - / 37 | помещ. крестьянин - жена Григория [1]
14 | Тарас Спиридонов: 19 / - | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
15 | Терентий Спиридонов: 17 / - | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1820 ст.

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