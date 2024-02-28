2 Василий Иванов
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- 2 Василий Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 897
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 55
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын Ивана [1]
- Год поступления
- 1817
- Возраст по прошлой РС
- вновь рожденные
- Возраст по текущей РС
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1818
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 932
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 55
01 | Спиридон Савельев: 49 / 67 | помещ. крестьянин - глава
02 | Иван Спиридонов: 27 / 45 | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
03 | Дарья: - / 40 | помещ. крестьянин - 2-ая жена Ивана [1]
04 | 1 Василий Иванов: 6 / 24 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
05 | Домна: - / 22 | помещ. крестьянин - жена Василия [1]
06 | Зиновия Васильева: - / 1,6 | помещ. крестьянин - дочь 1-го Василия [1]
07 | Лаврентий Иванов: 0,6 / 18,6 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
08 | 2 Василий Иванов: вновь рожденные / 16 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
09 | 1 Прасковья Иванова: - / 14 | помещ. крестьянин - дочь Ивана от 1-ой жены [1]
10 | 3 Василий Иванов: вновь рожденные / 12 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
11 | 2 Прасковья Иванова: - / 9 | помещ. крестьянин - дочь Ивана от 1-ой жены [1]
12 | Григорий Спиридонов: 22 / 40 | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
13 | Марья: - / 37 | помещ. крестьянин - жена Григория [1]
14 | Тарас Спиридонов: 19 / - | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
15 | Терентий Спиридонов: 17 / - | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1818 ст.
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