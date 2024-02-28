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Марфа

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Марфа
Пол
жен
Номер записи
889
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
54
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена Петра [1]
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1817
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 931
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 54
01 | Алексей Дмитриев: 41 / 59 | помещ. крестьянин - глава
02 | Марья: - / 58 | помещ. крестьянин - жена Алексея [1]
03 | Осип Алексеев: 19 / 37 | помещ. крестьянин - сын Алексея [1]
04 | Прасковья Осипова: - / 17 | помещ. крестьянин - дочь Осипа от 1-ой жены [1]
05 | Леонтий Осипов: вновь рожденные / 15 | помещ. крестьянин - сын Осипа от 1-ой жены [1]
06 | Евгения Осипова: - / 11 | помещ. крестьянин - дочь Осипа от 1-ой жены [1]
07 | Петр Алексеев: 2 / 20 | помещ. крестьянин - сын Алексея [1]
08 | Марфа: - / 17 | помещ. крестьянин - жена Петра [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1817 ст.
Место рождения
д. Урсаево, Мензелинский, Оренбургская

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