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Петр Алексеев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Петр Алексеев
Пол
муж
Номер записи
888
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
54
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Алексея [1]
Причина поступления
доставшиеся по раздельному акту в приданство от братьев господ Левашевых Мензелинского уезда в сельце Урсаево
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 931
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 54
01 | Алексей Дмитриев: 41 / 59 | помещ. крестьянин - глава
02 | Марья: - / 58 | помещ. крестьянин - жена Алексея [1]
03 | Осип Алексеев: 19 / 37 | помещ. крестьянин - сын Алексея [1]
04 | Прасковья Осипова: - / 17 | помещ. крестьянин - дочь Осипа от 1-ой жены [1]
05 | Леонтий Осипов: вновь рожденные / 15 | помещ. крестьянин - сын Осипа от 1-ой жены [1]
06 | Евгения Осипова: - / 11 | помещ. крестьянин - дочь Осипа от 1-ой жены [1]
07 | Петр Алексеев: 2 / 20 | помещ. крестьянин - сын Алексея [1]
08 | Марфа: - / 17 | помещ. крестьянин - жена Петра [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1814 ст.

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