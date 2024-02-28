Марья Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Макарова

Марья Макарова

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Марья Макарова
Пол
жен
Номер записи
881
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
53
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Макара [1]
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
1,6
Год рождения вычисленный
1832
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 931
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 53
01 | Данила Емельянов: 41 / 59 | помещ. крестьянин - глава
02 | Прасковья: - / 58 | помещ. крестьянин - жена Данилы [1]
03 | Иван Данилов: 16 / - | помещ. крестьянин - сын Данилы [1]
04 | Емельян Данилов: вновь рожденные / 14 | помещ. крестьянин - сын Данилы [1]
05 | Макар Осипов: - / 27 | помещ. крестьянин - зять Данилы [1]
06 | Прасковья Данилова: - / 22 | помещ. крестьянин - дочь Данилы [1]
07 | Марья Макарова: - / 1,6 | помещ. крестьянин - дочь Макара [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1832 ст.
Место рождения
д. Урсаево, Мензелинский, Оренбургская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close