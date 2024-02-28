Емельян Данилов
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Емельян Данилов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 878
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 53
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Данилы [1]
- Причина поступления
- доставшиеся по раздельному акту в приданство от братьев господ Левашевых Мензелинского уезда в сельце Урсаево
- Год поступления
- 1817
- Возраст по прошлой РС
- вновь рожденные
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1820
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 931
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 53
01 | Данила Емельянов: 41 / 59 | помещ. крестьянин - глава
02 | Прасковья: - / 58 | помещ. крестьянин - жена Данилы [1]
03 | Иван Данилов: 16 / - | помещ. крестьянин - сын Данилы [1]
04 | Емельян Данилов: вновь рожденные / 14 | помещ. крестьянин - сын Данилы [1]
05 | Макар Осипов: - / 27 | помещ. крестьянин - зять Данилы [1]
06 | Прасковья Данилова: - / 22 | помещ. крестьянин - дочь Данилы [1]
07 | Марья Макарова: - / 1,6 | помещ. крестьянин - дочь Макара [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1820 ст.
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