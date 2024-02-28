Лукерья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукерья Тимофеева

Лукерья Тимофеева

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Лукерья Тимофеева
Пол
жен
Номер записи
869
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
51
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Тимофея [1]
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1827
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 930
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 51
01 | Тимофей Федоров: 8 / 26 | помещ. крестьянин - глава
02 | Василиса: - / 26 | помещ. крестьянин - жена Тимофея [1]
03 | Лукерья Тимофеева: - / 7 | помещ. крестьянин - дочь Тимофея [1]
04 | Варфоломей Тимофеев: вновь рожденные / 4 | помещ. крестьянин - сын Тимофея [1]
05 | Афросинья Тимофеева: - / 1 | помещ. крестьянин - дочь Тимофея [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1827 ст.
Место рождения
д. Урсаево, Мензелинский, Оренбургская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close