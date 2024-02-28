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Домна Иванова

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Домна Иванова
Пол
жен
Номер записи
860
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
50
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Ивана [1]
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1829
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 930
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 50
01 | Федор Иванов: 61 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Домна: - / 58 | помещ. крестьянин - жена Федора [1]
03 | Ефим Федоров: 36 / 54 | помещ. крестьянин - сын Федора [1]
04 | Прасковья: - / 53 | помещ. крестьянин - жена Ефима [1]
05 | 1 Иван Ефимов: 14 / 32 | помещ. крестьянин - сын Ефима [1]
06 | Арина: - / 30 | помещ. крестьянин - жена 1 Ивана [1]
07 | Домна Иванова: - / 5 | помещ. крестьянин - дочь Ивана [1]
08 | Авдотья Иванова: - / 0,6 | помещ. крестьянин - дочь Ивана [1]
09 | Настасья Ефимова: - / 17 | помещ. крестьянин - дочь Ефима [1]
10 | Екатерина Ефимова: - / 13 | помещ. крестьянин - дочь Ефима [1]
11 | Ефрем Ефимов: 9 / - | помещ. крестьянин - сын Ефима [1]
12 | 2 Иван Ефимов: 1 / 19 | помещ. крестьянин - сын Ефима [1]
13 | Аксинья: - / 18 | помещ. крестьянин - жена 2 Ивана [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1829 ст.
Место рождения
д. Урсаево, Мензелинский, Оренбургская

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