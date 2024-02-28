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1 Иван Ефимов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
1 Иван Ефимов
Пол
муж
Номер записи
858
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
50
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Ефима [1]
Причина поступления
доставшиеся по раздельному акту в приданство от братьев господ Левашевых Мензелинского уезда в сельце Урсаево
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 930
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 50
01 | Федор Иванов: 61 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Домна: - / 58 | помещ. крестьянин - жена Федора [1]
03 | Ефим Федоров: 36 / 54 | помещ. крестьянин - сын Федора [1]
04 | Прасковья: - / 53 | помещ. крестьянин - жена Ефима [1]
05 | 1 Иван Ефимов: 14 / 32 | помещ. крестьянин - сын Ефима [1]
06 | Арина: - / 30 | помещ. крестьянин - жена 1 Ивана [1]
07 | Домна Иванова: - / 5 | помещ. крестьянин - дочь Ивана [1]
08 | Авдотья Иванова: - / 0,6 | помещ. крестьянин - дочь Ивана [1]
09 | Настасья Ефимова: - / 17 | помещ. крестьянин - дочь Ефима [1]
10 | Екатерина Ефимова: - / 13 | помещ. крестьянин - дочь Ефима [1]
11 | Ефрем Ефимов: 9 / - | помещ. крестьянин - сын Ефима [1]
12 | 2 Иван Ефимов: 1 / 19 | помещ. крестьянин - сын Ефима [1]
13 | Аксинья: - / 18 | помещ. крестьянин - жена 2 Ивана [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1802 ст.

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