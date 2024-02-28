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Фрол Тимофеев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Фрол Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
849
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
49
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
27
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 930
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 49
01 | Фрол Тимофеев: 27 / 45 | помещ. крестьянин - глава
02 | Мавра: - / 44 | помещ. крестьянин - жена Фрола [1]
03 | Авдотья Фролова: - / 11 | помещ. крестьянин - дочь Фрола [1]
04 | Зиновий Фролов: вновь рожденные / 8 | помещ. крестьянин - сын Фрола [1]
05 | Анна Фролова: - / 3 | помещ. крестьянин - дочь Фрола [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1789 ст.

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