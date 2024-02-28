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Дарья Яковлева

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Дарья Яковлева
Пол
жен
Номер записи
848
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
48
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Якова [1]
Причина поступления
доставшиеся по раздельному акту в приданство от братьев господ Левашевых Мензелинского уезда в сельце Урсаево
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1831
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 930
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 48
01 | Тимофей Антонов: 64 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Константин Тимофеев: 35 / 53 | помещ. крестьянин - сын Тимофея [1]
03 | Стефанида: - / 50 | помещ. крестьянин - жена Константина [1]
04 | Яков Васильев: - / 25 | помещ. крестьянин - зять Константина [1]
05 | Марья Константинова: - / 28 | помещ. крестьянин - дочь Константина [1]
06 | Дарья Яковлева: - / 3 | помещ. крестьянин - дочь Якова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1831 ст.

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