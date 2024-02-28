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Стефанида

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Стефанида
Пол
жен
Номер записи
845
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
48
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Константина [1]
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 930
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 48
01 | Тимофей Антонов: 64 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Константин Тимофеев: 35 / 53 | помещ. крестьянин - сын Тимофея [1]
03 | Стефанида: - / 50 | помещ. крестьянин - жена Константина [1]
04 | Яков Васильев: - / 25 | помещ. крестьянин - зять Константина [1]
05 | Марья Константинова: - / 28 | помещ. крестьянин - дочь Константина [1]
06 | Дарья Яковлева: - / 3 | помещ. крестьянин - дочь Якова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1784 ст.

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